Medipol Başakşehir, 2. etap kampı için Salzburg'a gitti

Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL /



Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkan uçakla Salzburg'a giden Turuncu-lacivertliler, 2 Ağustos’a kadar bu kentte kamp yapacak. İstanbul ekibi, Avusturya kampında Alman temsilcileri VfB Stuttgart ile 30 Temmuz'da, Bayer Leverkusen ile de 2 Ağustos'ta hazırlık maçları oynayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Arda ve Emre'nin yan yana görüntüsü

- Başakşehir kafilesinin havalimanına girişi

- Futbolculardan görüntüler

- Detaylar

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