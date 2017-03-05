Medipol Başakşehir: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1

İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Edin Visca ve 50. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un tek golü 57. dakikada Junior Fernandes'ten geldi.
Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 49'a yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.
İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.