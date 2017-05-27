Medipol Başakşehir: 2 - Adanaspor: 1

İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Doka ve 90+2'nci dakikada Stefano Napoleoni atarken, Adanaspor'un golü ise 30'uncu dakikada Cem Özdemir'den geldi. Medipol Başakşehir'den Doka, 36'ncı dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 70'e yükseltirken, maç fazlasıyla lider Beşiktaş ile puan farkını 1'e indirdi. Adanaspor ise 25 puanla son sırada kaldı.