Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan: 81-76

İSTANBUL, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Almanya'nın Medi Bayreuth takımına 81-76 mağlup oldu.

Oberfrankenhalle'de oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-14 önde geçti. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren siyah-beyazlılar, 15-14'lük periyot skoruyla devreye 34-29 geride girdi. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, maçın final periyoduna 12 sayı farkla üstün gitti: 64-52. Son periyotta iyi bir performans sergileyen ve 24-17'lik çeyrek skoru yakalayan Beşiktaş, buna rağmen parkeden 81-76'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla ev sahibi ekipten Gabe York oldu.