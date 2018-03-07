Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...
8 Mart'ta CHP'li 14 belediyede kadınlar izinli sayılacak
CHP'li belediyelerde kadınlara 8 Mart...

Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan: 81-76

İSTANBUL, () FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Almanya'nın Medi Bayreuth takımına 81-76 mağlup oldu. Oberfrankenhalle'de oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-14 önde...

Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan: 81-76

İSTANBUL, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Almanya'nın Medi Bayreuth takımına 81-76 mağlup oldu.
Oberfrankenhalle'de oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-14 önde geçti. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren siyah-beyazlılar, 15-14'lük periyot skoruyla devreye 34-29 geride girdi. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, maçın final periyoduna 12 sayı farkla üstün gitti: 64-52. Son periyotta iyi bir performans sergileyen ve 24-17'lik çeyrek skoru yakalayan Beşiktaş, buna rağmen parkeden 81-76'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla ev sahibi ekipten Gabe York oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314