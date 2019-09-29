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Mecnun Otyakmaz: VAR'a rağmen verilen yanlış kararlar, kamu vicdanını yaralamaktadır
Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "VAR'a rağmen verilen yanlış kararlar, kamu vicdanını yaralamaktadır. Anadolu'da bir söz vardır, 'Bir kez zalim olmaktansa, bin kez mazlum olmak iyidir' Hakem hataları ile kaybedilen puanlarımız,...
SPOR 29.09.2019, 17:07
Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "VAR'a rağmen verilen yanlış kararlar, kamu vicdanını yaralamaktadır. Anadolu'da bir söz vardır, 'Bir kez zalim olmaktansa, bin kez mazlum olmak iyidir' Hakem hataları ile kaybedilen puanlarımız, biliniz ki gönül hanelerimize yazılmaktadır" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, son haftalarda yaşanan hakem hataları ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı: "Emek ve alın teri bir mücadelenin en kutsal parçasıdır. Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanında oynadığımız mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, karşılaşma genelinde iyi bir yönetim göstermesine rağmen, uzatma anlarında maçın sonucuna etki eden çok önemli hatalar yaparak bu emek ve alın terinin zayi olmasına sebebiyet vermiştir. 'VAR'a rağmen verilen yanlış kararlar, kamu vicdanını yaralamaktadır. Anadolu'da bir söz vardır, 'Bir kez zalim olmaktansa, bin kez mazlum olmak iyidir.' Hakem hataları ile kaybedilen puanlarımız, biliniz ki gönül hanelerimize yazılmaktadır. Taraftarımız şundan emin olmalılar ki bu tür hakem hataları karşısında yönetim kurulumuz gerekli girişimlerini basın yoluyla değil, seçimlerde destek olduğumuz ve güvendiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine bizzat yapmaktadır. Gelişen bu olaylar karşısında haklı tepkilerini medeni bir şekilde ortaya koyan tüm Yiğidolarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile takımımız dik duruşuyla yoluna emin adımlarla ilerleyecektir."
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, son haftalarda yaşanan hakem hataları ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı: "Emek ve alın teri bir mücadelenin en kutsal parçasıdır. Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanında oynadığımız mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, karşılaşma genelinde iyi bir yönetim göstermesine rağmen, uzatma anlarında maçın sonucuna etki eden çok önemli hatalar yaparak bu emek ve alın terinin zayi olmasına sebebiyet vermiştir. 'VAR'a rağmen verilen yanlış kararlar, kamu vicdanını yaralamaktadır. Anadolu'da bir söz vardır, 'Bir kez zalim olmaktansa, bin kez mazlum olmak iyidir.' Hakem hataları ile kaybedilen puanlarımız, biliniz ki gönül hanelerimize yazılmaktadır. Taraftarımız şundan emin olmalılar ki bu tür hakem hataları karşısında yönetim kurulumuz gerekli girişimlerini basın yoluyla değil, seçimlerde destek olduğumuz ve güvendiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine bizzat yapmaktadır. Gelişen bu olaylar karşısında haklı tepkilerini medeni bir şekilde ortaya koyan tüm Yiğidolarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile takımımız dik duruşuyla yoluna emin adımlarla ilerleyecektir."
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