Mecnun Otyakmaz: "Transferde temkinli davranıyoruz"

"5-6 bin taraftar kitlesine oynamak istemiyoruz"

Tamer Tuna: "Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım"

"Hazırlıklarımız çok iyi geçiyor"

SİVAS,()

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz transferde temkinli davranmaya gayret ettiklerini söyleyerek, "Belirlediğimiz birkaç tane oyuncu var. Sağ bek, sağ açık ve orta sahada. Durumların olgunlaşmasını bekliyoruz. Zaman içerisinde lig başlamadan bunları halletmek istiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Tamer Tuna, Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yaptıkları otelde değerlendirme de bulundu.

"TRANSFERDE TEMKİNLİ DAVRANIYORUZ"

İlk transfer döneminde fiyatların çok yüksek olduğunu kaydeden ve transferde temkinli davrandıklarını söyleyen Otyakmaz, "Biraz temkinli davranmaya gayret ediyorduk ki bunun ne kadar doğru ve önemli olduğunu da geçtiğimiz aylarda ülkemizin yakalanmış olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı gördük. Tedbirli olmasaydık ve taraftarımızın bize vermiş olduğu baskıyla hoyrat davranıp biraz pahalı transferler yapmış olsaydık bugün kulübün kapısına kilit vurmamız gerekiyordu. Birçok takımın Dolar ve Euro borcu var. Bazı takımlar transfer bile yapamıyor. Bunlar çok sıkıntılı bir süreç Türk futbolu için. Belirlediğimiz birkaç tane oyuncu var. Sağ bek, sağ açık ve orta sahada. Durumların olgunlaşmasını bekliyoruz. Zaman içerisinde lig başlamadan bunları halletmek istiyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz bu konuda bize baskı yapmıyor. O da gerçeklerin farkında. Panik yapmamamızın en önemli nedeni de geçtiğimiz sezon dinamik, başarılı olmuş, bugün dahi maçımız olsa sahaya çıkartacağımız 11-12 oyuncumuz olması." ifadelerini kullandı.

"5-6 BİN TARAFTAR KİTLESİNE OYNAMAK İSTEMİYORUZ"

Yeni sezonda daha çok taraftarı tribünlerde görmek istediğini belirten Otyakmaz, "Geçtiğimiz yıl bazı maçlarda özellikle maç seçildiğini gördük. Bazı maçlarda 20 bine yakın oynadık, bazı maçlarda 5-6 binde kaldığımız maçlar da oldu. Yeni sezonda 5-6 bin taraftar kitlesine oynamak istemiyoruz. O tribünler coşkulu ve kalabalık olduğu zaman takımımızın da coşkulu olduğunu görüyoruz. Futbolcular daha fazla motive oluyor ve da direkt olarak skora yansıyor. Her şey taraftarla daha güzel oluyor. Kombine fiyatları çok uygun. Kombine alarak hem ekonomik olarak takıma katkıda bulunuyorlar, hem de takımımıza tribünden destek oluyorlar. Taraftarlarımızı çok seviyoruz" dedi.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIM"

Başkan Mecnun Otyakmaz ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve saygı duyduğu bir isim olduğunu belirten teknik direktör Tamer Tuna ise "Sergen Yalçın ile birlikte Sivasspor'da çalışılırken kulüp yapısının ve yönetim anlayışının olması gerektiği gibi olduğunu gördüm. Tesisler o dönemde son derece iyi seviyedeydi. Sivas şehrinin futbol konusunda ne kadar geliştiğini o dönemde görmüştüm. Sivasspor'da olmam benim kariyerim açısından da en doğru yerde olduğumu gösteriyor. Bu planın içinde olmak çok önemli. Doğru bir kulüp, doğru bir şehir. Yapılabilecek çok iyi şeylerin de olduğunu biliyorum. Sivasspor'da oluşumun en büyük nedeni Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulumuzdur bu konuda çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım" diye konuştu.

"HAZIRLIKLARIMIZ ÇOK İYİ GEÇİYOR"

Bolu'daki kamp programı hakkında da bilgi veren Tuna, "Ayın 19'unda bir Azerbaycan takımı ile maçımız olacak. 22'sinde Boluspor ile bir maçımız olacak. 26'sında da Eskişehirspor ile kamptaki dördüncü maçımızı oynayacağız. Ardından 3-4 Ağustos'ta da Ankara'da TSYD turnuvasına katılarak Sivas'a döneceğiz. Hazırlıklarımız çok iyi geçiyor. Hazırlık maçlarında durumumuzu göreceğiz" dedi.

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