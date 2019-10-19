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Mecnun Otyakmaz: Galatasaray’a karşı burada hiç puan alamadık
Kaan ÜLKER / İstanbul,() - Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivaspor Başkanı Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu. Mücedelede iyi bir performans gösterdiklerini...
SPOR 18.10.2019, 22:53
Kaan ÜLKER / İstanbul,() -
Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivaspor Başkanı Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu. Mücedelede iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Başkan Otyakmaz, "Maalesef ligde Galatasaray’a karşı burada hiç puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine alamadık. Özellikle ikinci yarı göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı takımımı ve teknik heyetimi kutluyorum. İkinci yarı gol pozisyonu bulduk olmadı. Elimizden geleni yaptık ama olmadı” dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları
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