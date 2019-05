Mecnun Otyakmaz: 3 puan alıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Ligin son 4 haftasına girdik. Çok önemli karşılaşmalar peş peşe oynanmaya devam edecek. Bizim için de önemli bir karşılaşma. Her ne kadar alt sıralarla 6 puanlık bir fark söz konusu olsa da bizim bir an önce 3 puan alıp artık üst sıralara doğru tırmanmamız gerekiyor" dedi.

Demir Grup Sivasspor ile Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi arasında altyapı oyuncularının diş sağlığı ve oral hijyeni konusunda protokol imzalandı. Kulüp tesislerinde düzenlenen protokolde konuşan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, altyapı oyuncularına değer verdiklerini ifade ederek "Buradaki amacımız ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve çok önem verdiğimiz altyapıdaki oyuncularımıza, çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimini vermek, bu alışkanlığı edinmelerini sağlamak. Bu yüzden Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Şen ise "Amacımız Sivassporumuzun altyapı futbolcularının sağlık taramalarının ve tedavilerinin yapılması ve ayrıca önemli bir husus oral hijyen eğitimlerinin verilmesi. Bu amaçla Sivasspor ile Türkiye'ye örnek olacak farkındalık yaratacak bir protokol imzalıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Protokolün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligin son 4 haftasına girdiklerini ve birbirinden önemli karşılaşmalar oynayacaklarını söyledi. Otyakmaz, "Çok önemli karşılaşmalar peş peşe oynanmaya devam edecek. Bizim için de önemli bir karşılaşma. Her ne kadar alt sıralarla 6 puanlık bir fark söz konusu olsa da bizim bir an önce 3 puan alıp artık üst sıralara doğru tırmanmamız gerekiyor. Başakşehir iyi bir takım, iyi yönetim, iyi teknik heyet ve iyi futbolculardan oluşmuş bir takım. Şampiyonluğa oynuyorlar fakat bizim de takımımız iyi bir takım. Özellikle son haftalarda biraz kötü gitmemize rağmen iç sahada tehlikeli bir takım. Bu takım ilk yarı İstanbul'da Başakşehir'i yenme başarısı göstermişti. İnşallah tarih tekrar tekerrür eder ve 3 puanla rahat bir nefes alıp önümüzdeki haftalarda tırmanmanın yollarını buluruz diye düşünüyorum. İlk önce bir galibiyet alarak alt sıralardan bağımızı tamamen koparmak istiyoruz. Ondan sonraki 3 maçta da toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp üst sıralarda yer almak istiyoruz" dedi.

"HAKEMLERİN BU DURUMDA OLMASININ SEBEBİ YÖNETİCİLER"

Türkiye'de hakemlerin kötü maç yönetmelerinin sebebinin yöneticiler olduğunu ifade eden Otyakmaz, "Hakemlerle ilgli bir sorun olduğunu gösteriyor bu. Fakat biraz da hakemlerin bu durumda olmasının sebebinin bizler olduğunu düşünüyorum. Yani yöneticilerin yaptığı açıklamaların olduğunu düşünüyorum. Fikirlerin baştan beyan edilip hakemlere yardımcı olmak gerekiyordu. Benim yaklaşık 2 haftadır hakemlerle ilgili söylediğim bazı şeyler var. 4 haftalık çözümler yerine sorunları kökten halledecek çözümler üretmek lazım. Benim bu konuyla ilgili daha önce yaptığım açıklamalarda Yükseköğretim Kurulu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılacak bir sözleşme ile spor akademilerinde konacak hakemlik dersinden mezun olacak başarılı öğrencilerin mutlaka hakemlik sistemi içerisine yerleştirmek gerek diye düşünüyorum. Uzun vadede de bu sorunun çözüleceğine olan ümidim tam. Bu konunun desteklenmesini rica ediyorum. 4 haftalık sorunu çözsek bile hakemlik sorununu çözmemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAR PROTOKOLÜ RAYINDAN ÇIKTI"

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Otyakmaz şöyle konuştu: "İlk yarı itibarıyla VAR Sistemi asılında iyi gidiyordu. Ancak biz yöneticilerin yapmış olduğu beyanatlar biraz işin şirazesinden kaymasına sebebiyet verdi ve VAR protokolü rayından çıktı. Şimdi hakemler birçok pozisyona gitmemeye başladı. Dolayısı ile bazı sorunlar yaşandı. Beşiktaş ile oynadığımız bizim maçta da sonu golle biten bir ofsaytın atlandığını da hep birlikte gördük maalesef. Anadolu takımları Kulüpler Birliği'nde bu işe mutlaka bir çözüm bulmalı. Kulüpler Birliği'nin kuruluş felsefesine dönmesi gerekiyor. Rahmetli İlhan Cavcav, Anadolu kulüplerinin haklarını savunmak için Kulüpler Birliği'ni kurmuştu. Şimdi ekonomisi büyük kulüplerin hakları savunur olmuş noktasına geldi."

