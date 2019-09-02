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Mbaye Diagne'nin maliyeti belli oldu
Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin 3 milyon 350 bin Euro karşılığında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Satın alma opsiyonunun ise 13 milyon Euro olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan...
SPOR 02.09.2019, 11:10
Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin 3 milyon 350 bin Euro karşılığında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Satın alma opsiyonunun ise 13 milyon Euro olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir."
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir."
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