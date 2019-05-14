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Mazhar Zorlu unutulmadı

İZMİR, () Altay'ın efsane başkanlarından, duayen iş adamı Mazhar Zorlu, ölümünün 15'inci yılında anıldı. Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gerçekleşen anma törenine Zorlu ailesi, Altay Yüksek Divan Kurulu...

Mazhar Zorlu unutulmadı

İZMİR, ()

Altay'ın efsane başkanlarından, duayen iş adamı Mazhar Zorlu, ölümünün 15'inci yılında anıldı. Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gerçekleşen anma törenine Zorlu ailesi, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, camianın önde gelen isimleri, Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir'in sporuna emek vermiş birçok spor adamı ve Mazhar Zorlu'nun sevenleri katıldı. Sancar Maruflu'nun yönetiminde devam eden törende duygulu anlar yaşandı. Altay'ın eski futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu ve Mahmut Evren'in konuşmalarında Mazhar Zorlu'nun sanayiciliği, işadamlığı, spor yöneticiliği ve hayırseverliği dile getirildi. 
Zorlu'nun oğlu Kemal Zorlu ise babasının hayatı boyunca İzmir'in sosyal yaşamında, siyasetinde vefa duygusu yüksek bir insan olduğunu belirterek Mazhar Zorlu'nun adını taşıyan Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin kendileri için en önemli servet olduğunu ifade etti. Kulüp başkanlığı döneminde vefat eden Mazhar Zorlu'nun Altay kadar tüm İzmir için de yeri doldurulamayacak bir değer olduğunu söyleyen Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar ise camianın en kısa sürede hak ettiği Süper Lig'e çıkarak, Zorlu, Esin Özgener, Rıdvan Burteçin ve Erdoğan Tözge'nin bıraktığı manevi mirasa layık konuma geleceğine inandığını ifade etti.

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