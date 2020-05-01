Mavi Karadeniz'de Amatör Kulüplerin 'Özgür' sesi

Mavi Karadeniz Televizyonu'nda Genç Başkan ÖZGÜR SUBAŞI ve Sanatçı ŞEBNEM CEYHAN Her Hafta Sonu Cumartesi Günü Saat 21-00 23-00 da SPOR SANAT PANORAMA PROGRAMI ile sporseverlerin karşısına çıkıyor. Program canlı yayında amatör spor kulüplerinin sorunlarını gündeme getirip, klüp yöneticilerini konuk ediyor.

Amatör Spor Ve Profesyonel Spor Kulübü Camialarıyla Beraber Her Hafta Sonu Canlı Yayında Mavi Karadeniz Tv De AMATÖR Spor Kulübü Başkanları , Yöneticileri , Hocaları ve Sporcularıyla Beraber Amatör Futbolu Gündeme Getiren İstanbul Gençlergücü Spor Genç Başkanı Özgür Subaşı ve Sanatçı Şebnem Ceyhan Mavi Karadeniz Tv de Canlı Yayında Amatör spor Kulüblerinin sesi Olmaya devam ediyor.

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkan ÖZGÜR SUBAŞI programla ilgili açıklama yaptı. Subaşı, açıklamasında " Gala Tv ve Mavi Karadeniz Tv De Spor Sanat Panorama Programımıza destek Olan Sponsorlarımıza ve her zaman yanımızda olan Yerel basın ve Gazetecilere çok teşekkür ederiz biz elimizden geldiğince AMATÖR spor kulüblerimizi gündeme getiriyoruz ekranlara taşıyoruz yanımızda olan Herkese Teşekkür Ederiz." dedi.