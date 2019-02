Mathieu Valbunea: Avrupa’da iyi bir yolda devam etmek istiyoruz

"Antrenmanlarda her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 mağlup etmesinin ardından Fransız futbolcu Mathieu Valbuena yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Valbuena, "Farklı bir kulvarda bir karşılaşmaya çıktık. Hepimiz ligde zorlu dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Ligde nasıl bir durumda olduğumuzun farkındayız. Avrupa’da iyi bir yolda devam etmek istiyoruz. Ligdeki gidişatı değiştirebilmek için de buna ihtiyacımız var. Bu akşam iyi bir takımla mücadele ettik. Karşımızda Avrupa’da her zaman iyi işler yapmış bir takım vardı. Bizim için kazanmak gerçekten son derece güzel oldu. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum ama bu turun sadece ilk bölümü bitti. Oraya gidip turu almamız gerekiyor. Rövanş maçına çıkmadan önce tek düşüncemiz o olacak. İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum. En önemlisi de bu akşam gol yemedik" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile aralarında çok profesyonel bir ilişki olduğunu vurgulayan Valbuena, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Hocamızla çok profesyonel bir ilişkimiz var. Takımım için daha fazla top oynamak istiyorum ama hayatın gereklikleri bunlar. Hayatın içerisinde böyle şeyler var. Ama ben antrenmanlarda her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocam beni çağırıp oynatmak istediğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Bu akşam hocamız da bana güvenebileceğini görmüştür. Her zaman takımın hizmetinde olan bir oyuncuyum. Kendimi de saha içerisinde çok iyi hisssettim. Takım da kazandı ve en önemlisi de buydu. Takımın kazanmasını her şeyden daha çok istiyorduk. Keyif aldığımı herkesin gördüğünü düşünüyorum. Sahadayken son derece mutlu oluyorum."

