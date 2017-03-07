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Masa Tenisi’nde Bursa’da Milli heyecan

BURSA, ()-TÜRKİYE A Milli Kadın Masa Tenisi takımı, iki gün üst üste Azerbaycan karşısında gruptan çıkma maçları oynayacak. Mücadeleler sat 18.00'de başlayacak. 13-17 Eylül 2017 tarihlerinde Lüksemburg'ta gerçekleştirilecek Avrupa...

Masa Tenisi’nde Bursa’da Milli heyecan

BURSA, ()-TÜRKİYE A Milli Kadın Masa Tenisi takımı, iki gün üst üste Azerbaycan karşısında gruptan çıkma maçları oynayacak. Mücadeleler sat 18.00'de başlayacak.
13-17 Eylül 2017 tarihlerinde Lüksemburg'ta gerçekleştirilecek Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Türkiye A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, yarın ve Perşembe günü Bursa'da iki kritik maç oynayacak. Grupta Portekiz ve Azerbayban'la yarışan Milliler, son sınavını Azerbaycan karşısında verecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BUSKİ'de yaptırılan yeni masa tenisi salonunda üst üste iki gün oynanacak mücadeleler saat 18.00'de başlayacak. A Milli Takım, Azerbaycan'a üstünlük sağladığı takdirde gruptan çıkarak ön eleme oynamaya hak kazanacak. Türkiye’nin ön elemedeki rakibi Hollanda.

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