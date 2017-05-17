Masa Tenisi'nin En Büyüğü Bursa Büyükşehir Belediyespor

Bursa () -

BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı bu sezon oynadığı bütün turnuvalarda şampiyonluk elde etti.

Geçen sezon ETTU kupası'nı finalde sayı farkıyla Fransız temsilcisi Lille Metropole takımına kaptıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Spor Toto Süper Ligi'ni lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada tamamlamış ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

TÜM KUPALARI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

2016-2017 Sezonuna Milli Sporcular Melek Hu ve Simay Kulakçeken ve Belarus Milli takımının olimpiyat sporcusu Alexandra Privalova'yı kadrosuna dahil ederek, mücadele edeceği üç kulvarda da Şampiyonluk parolası ile yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sezonun ilk kupası olan Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde rakibi TİGEM Spor'u 3-1 mağlup ederek ulaşmayı bildi.

ETTU Kupası'nda çeyrek finalinde Macaristan'ın Budoarsi 2i SC takımına deplasman 3-2 yenilmesine rağmen kendi evinde oynadığı karşılaşmayı 3-1 ile geçerek yarı finale yükselerek geçen yıl ETTU kupasını kaybettiği rakibi Lille Metropole takımıyla eşleşti.

Fransız temsilcisini iki maçta 3-2 ve 3-1'lik skorlarla rahat geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü finalde bir başka türk takımı TİGEM Spor'la eşleşti. Final maçlarını da 3-0 ve 3-2 ile geçen yeşil-beyazlılar geçen yıl sayı farkı ile kaybettiği ETTU Kupası'na ulaşmış oldu

Spor-Toto Süper Lig maçlarında da oynanan yedi etabı namağlup geçerek bitime 1 etap kala şampiyonluğunu ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa'da oynanan ve alt yapı oyuncularının oynadığı son etap maçlarını kaybetse de Spor-Toto Kadınlar Süper Ligi'nin de şampiyonu oldu.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 'Spor Toto Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamladı. Sezona mücadele ettiği üç kulvarda da şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk önce Ziraat Türkiye Kupası, ardından geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonu apoletini takan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son etap olan 'Spor Toto Süper Ligi'ni de ilk sırada tamamladı. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan 'Spor Toto Süper Ligi'ni ilk sırada bitiren Büyükşehir Belediyespor Kulübü masa tenisi takımı sporcuları, mücadele ettiği üç organizasyonu da 'Şampiyon' olarak tamamladı. Sezon boyunca yapılan 7 etabı namağlup geçerek 36 puanla en yakın rakibine 3 puan fark atan yeşil beyazlılar, Bursa'da yapılan sezonun son etap maçlarında rakiplerine boyun eğse de ligi, Fenerbahçe ve Tigemspor'un önünde 39 puanla lider bitirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 'Şampiyonluk Kupası'nı, Masa Tenisi Federasyon Başkanı Kerim Koç ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık'ın elinden aldı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Ödül töreninin ardından, şampiyonluk gururunu yaşadıklarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin spora ve sporcuya verdiği destekler doğrultusunda Bursa'da sporda başarıların giderek arttığını söyledi. Ferik, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi branşı olarak sezon başında hedefledikleri bütün kupalara ulaştıklarını ve bir sonraki sezonda başarılarını bir adım daha ilerleterek Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nu Bursa'ya kazandırmak istediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-maçlardan görüntüler

-Ödül töreni

-Fehim Ferik açıklamalar



