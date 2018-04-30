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“Masa Futbolu’nda” en iyiler Kağıthane’de belli oldu

KAĞITHANE Belediyesi'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “Üniversitelerarası Masa Futbolu Turnuvaları” kıran kırana mücadeleye sahne oldu. 21 ayrı üniversiteden toplam 90 katılımcının yarıştığı turnuvalarda 3 ayrı kategoride...

“Masa Futbolu’nda” en iyiler Kağıthane’de belli oldu
KAĞITHANE Belediyesi'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “Üniversitelerarası Masa Futbolu Turnuvaları” kıran kırana mücadeleye sahne oldu.

21 ayrı üniversiteden toplam 90 katılımcının yarıştığı turnuvalarda 3 ayrı kategoride 200'ün üzerinde maç oynandı.

MASA FUTBOLUNDA KIYASIYA MÜCADELE

Kağıthane Belediyesi'nin Türkiye genelinde üniversiteler arası düzenlediği masa futbolu turnuvasının kazananları Anadolu ve Üsküdar üniversiteleri oldu.

Tekler, Çiftler ve Takımlar kategorisinde ipi göğüsleyen Anadolu ve Üsküdar üniversiteleri oldu. Tekler sıralamasında Anadolu Üniversitesi'nden Melih Yüzer birinci olurken, çiftler sıralamasında Melih Yüzer ve Üsküdar Üniversitesi'nden Oğuzhan Taban şampiyonluk elde etti.

Öğrencilere destek olmak amacıyla Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da turnuvalara katıldı. Başkan Kılıç turnuvaların sonunda şampiyon olanlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

( FOTOĞRAFLI )         

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