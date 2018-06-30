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Martin Skrtel: "Çok heyecan verici bir dönemdeyiz"

"Taraftarların bu kadar yoğun ilgi göstermesi gerçekten çok sevindirici" İSTANBUL,() -  Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, FBTV'ye yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm sezon öncesi çalışmalarının zorlu geçtiğinin...

Martin Skrtel: "Çok heyecan verici bir dönemdeyiz"

"Taraftarların bu kadar yoğun ilgi göstermesi gerçekten çok sevindirici"

İSTANBUL,() - 

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, FBTV'ye yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm sezon öncesi çalışmalarının zorlu geçtiğinin altını çizen deneyimli stoper, bu çalışmalarla tüm sezona hazır olacaklarını belirtti. Taraftarlarımızın yoğun ilgisine de değinen Skrtel, onları stada gelmeye devam ettirmek için performanslarını yüksek tutmaları gerektiğine vurgu yaptı. 
Sözlerine yeni sezon hakkındaki görüşlerini paylaşarak başlayan Martin Skrtel, "Eminim herkes döndüğümüz için çok mutludur çünkü bizim için uzun bir tatildi. Her bir oyuncu ve tüm kulüp çalışanları için çok heyecan verici bir dönemdeyiz şu anda. Herkes için yeni bir dönem ve bizim yeni hocamıza kendimizi nasıl göstereceğimiz açıkçası bizde bitiyor. Tüm sezon öncesi çalışmaları fiziksel olarak yorucu, bol koşunun ve zorlamanın olduğu çalışmalardır. Buna ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Bugünden itibaren tüm sezona hazır olacağız" dedi.
"TARAFTARLARIN BU KADAR YOĞUN İLGİ GÖSTERMESİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİNDİRİCİ"
Taraftarlarımızın yoğun ilgisine de değinen Skrtel, "Taraftarların bu kadar yoğun ilgi göstermesi gerçekten çok sevindirici. Bizim için de onların tekrar stada dönüyor olması güzel bir şey. Geri kalanı bizim performansımıza bağlı. Onları stadyuma gelmeye devam ettirmek için performansımızı yüksek tutmamız gerekiyor. Umarım becerebiliriz" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI)

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