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Marmarisli öğretmen Balkan Şampiyonu oldu
Marmarisli öğretmen Fatma Akkurt, Romanya'da düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda gülle ve disk atmada iki altın madalya kazandı. İlçedeki Halıcı Ahmet Urkay Lisesi'nde müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni olan...
SPOR 25.09.2019, 15:53
Marmarisli öğretmen Fatma Akkurt, Romanya'da düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda gülle ve disk atmada iki altın madalya kazandı.
İlçedeki Halıcı Ahmet Urkay Lisesi'nde müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni olan 45 yaşındaki Akkurt, 44-49 yaş kategorisinde disk ve gülle atma yarışmalarında 1'inci oldu. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ı makamında ziyaret eden Akkurt, desteklerinden dolayı teşekkür ederek yarışmada giydiği formayı hediye etti.
Şampiyon öğretmen ile hatıra fotoğrafı çektiren Aldoğan, "Eğitim camiamız ve Marmaris için gurur verici bir başarıdır. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman yanında destekçisiyiz. Öğretmenimizin başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Gösterilen desteğe teşekkür eden Akkurt ise "Önümüzde Portekiz'de Avrupa Şampiyonası var. Eğitim ve öğretimlerimden dolayı bu yarışmaya katılamayacağım. Kanada'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanarak Türkiye ve Marmaris'i temsil edeceğim. Öğrenci, veliler ve milli eğitimin desteği bana büyük moral oluyor" diye konuştu.
İlçedeki Halıcı Ahmet Urkay Lisesi'nde müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni olan 45 yaşındaki Akkurt, 44-49 yaş kategorisinde disk ve gülle atma yarışmalarında 1'inci oldu. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ı makamında ziyaret eden Akkurt, desteklerinden dolayı teşekkür ederek yarışmada giydiği formayı hediye etti.
Şampiyon öğretmen ile hatıra fotoğrafı çektiren Aldoğan, "Eğitim camiamız ve Marmaris için gurur verici bir başarıdır. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman yanında destekçisiyiz. Öğretmenimizin başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Gösterilen desteğe teşekkür eden Akkurt ise "Önümüzde Portekiz'de Avrupa Şampiyonası var. Eğitim ve öğretimlerimden dolayı bu yarışmaya katılamayacağım. Kanada'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanarak Türkiye ve Marmaris'i temsil edeceğim. Öğrenci, veliler ve milli eğitimin desteği bana büyük moral oluyor" diye konuştu.
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