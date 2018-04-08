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Marmaris'te 'Türkiye Gençler Halk Oyunları Şampiyonası'

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te düzenlenen 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası', 23 ilden 32 takım ve 594 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'ndaki 'Halk...

Marmaris'te 'Türkiye Gençler Halk Oyunları Şampiyonası'

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te düzenlenen 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası', 23 ilden 32 takım ve 594 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'ndaki 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası', Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan'ın sunum yaptığı yarışmaya Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Gençlik Hizmetleri Muğla İl Müdürü Serkan Öcalmaz, Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ve Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile yaklaşık bin kişi katıldı. 23 ilden 32 takım ve 594 öğrenci, 13 düzenlemeli toplam 23 dalda yarıştı. Yarışma 2 gün sürerken, 'düzenlemeli kategorisi'nde birinci Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ikinci Artvin Ayhan Şahenk Mesleki ve Anadolu Lisesi, üçüncü Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi takımları oldu. 'Geleneksel düzenlemesiz kategorisi'nde ise Diyarbakır Bağlar Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gaziantep İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi ikinci, İzmir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, şampiyonaya ilişkin "2017- 2018 eğitim ve öğretim yılında okul sporları faaliyet programında yer alan 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim. Eşsiz ülkemizin farklı şehirlerindeki kültürel oyunları bizlere tanıtan gençlerimizle gurur duyuyorum" dedi.
Konuşma sonrası Kaymakam Yüksel ile il ve ilçe protokolü üyeleri, dereceye giren folklor ekiplerine madalyalarını verdi. 

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