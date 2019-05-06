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Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Galatasaray taraftarları, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti kutlamak için yaklaşık bin araçlık konvoy oluşturdu. İlçenin ana caddelerini kapatan taraftarlar, sarı-kırmızı meşaleler yaktı, konfeti...

Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu 
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Galatasaray taraftarları, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti kutlamak için yaklaşık bin araçlık konvoy oluşturdu. İlçenin ana caddelerini kapatan taraftarlar, sarı-kırmızı meşaleler yaktı, konfeti attı.
Süper Lig'in 31.'inci haftasındaki derbide Galatasaray'ın evinde Beşiktaş Futbol Takımı'nı 2-0 yenmesi ardından Marmaris İlçesi'nde taraftar sokaklara döküldü. Takımlarının formalarını giyip ellerine flamalarını alan motosiklet ve araçlardan oluşan yaklaşık bin araçlık konvoy ikiye ayrılarak şehir turu attı. Konfeti ve havai fişek atan taraftarlar, takımlarının marşlarını çalarak tezahürat yaptı. İlçenin ana merkezi olan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Kordon caddelerini trafiğe kapatan taraftar grubu, sarı-kırmızı meşaleler yaktı.
Bir saat süreyle şehir turu atan taraftar grubun bir kısmı 19 Mayıs Gençlik Meydanı bir bölümü de Atatürk Anıtı önünde toplanarak takımlarının marşlarını söyledi. Polisin uzun uğraşları sonucu taraftar grubu araçlarıyla sessizce dağıldı. Bazı taraftarlar araçlara kapalı Yat Limanı'nda ellerinde takımlarının bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü. Kutlamalarda motosiklet sürücülerinin karıştığı 6 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, yaralanan olmadı.  

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