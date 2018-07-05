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Marmaris'in gururu ABD yolunda

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, () -  BEDENSEL Engelliler Spor Federasyonu ve Yelken Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'na Marmaris'ten katılan 28 yaşındaki Hüseyin Akbulut,...

Marmaris'in gururu ABD yolunda

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, () - 

BEDENSEL Engelliler Spor Federasyonu ve Yelken Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'na Marmaris'ten katılan 28 yaşındaki Hüseyin Akbulut, birinci olarak ABD'de düzenlenecek Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Marmaris'te Gökova Yat ve Spor Kulübü sporcusu olan Hüseyin, 16-22 Eylül tarihlerinde ABD'nin Sheboygan kentinde düzenlenecek 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'na ay-yıldızlı bayrağımız adına yarışacak. Yelken gibi mücadele gerektiren branşta büyük başarı elde eden bedensel engelli sporcu, "Milli takım kampına gireceğiz. Kampın ardından Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi almak için mücadele vereceğim. Hayallerim çok büyük ve bunları gerçekleştirmek için çalışacağım" dedi.

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