Marmaris Bisiklet Yarışı yarın koşulacak

Mustafa AKIN / Marmaris (MUĞLA),() -

Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı, Türkiye'nin yanı sıra 10 ülke sporcularının katılımı ile yarın koşulacak.

Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlenecek Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı yarın yapılacak. Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Belçika, İsviçre, Hollanda, İrlanda, Azerbaycan, Yemen ve Irak'tan 500'e yakın sporcunun katılım göstereceği organizasyonda bisikletçiler 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur olmak üzere 2 farklı kategoride pedal çevirecek. Yarışlar Marmaris'in merkezindeki Atatürk Caddesi, Türkmenistan Parkı önünden başlayıp yine aynı noktada sona erecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleştirilecek yarış öncesinde açıklamalarda bulunan organizasyon koordinatörü Aydın Ayhan Güney, ''2015 yılından itibaren yapılan Gran Fondo organizasyonlarının popülaritesinin artması bölgelere, sporculara, sektöre olan katkısı sebebiyle yoğun ilgi görmeye başladı. Bizler de bu ilgi karşısında Gran Fondo organizasyonlarını çoğaltmaya başladık. 2015 yılında bir organizasyon yapılırken bugün Türkiye'de 5 ya da 6 amatörlere açık yol bisikleti yarışı yapılıyor. Bu sevindirici bir olay. Biz bu yarışları yapmadan önce yapacağımız bölgeyi özellikle seçiyoruz, gidip görmemiz gerekiyor. Turistik bir altyapısının olması gerekiyor. Gelen misafirlere, sporculara değişik bütçelerde imkanlar sağlayan görsel güzelliği olan yolları güzel bir bölge olması gerekiyor. Çok daha önemlisi yerel yönetimlerin bu işe hevesli ve istekli olması gerekiyor ki rahat çalışabilelim. Marmaris bunun için çok güzel bir nokta. Marmaris'in belediyesi, kaymakamlığı, emniyeti çok hevesli ve bu sebeple burası güzel bir lokasyon. İlk yıl olmasına rağmen iyi de bir katılım oldu. 500'e yakın sporcu var 10 ülkeden. Önümüzdeki dönemde daha uluslararası bir yarış yapma niyetindeyiz çünkü Avrupa'nın birçok ülkesine yakın bir bölge. Hazırlıklar iyi gidiyor'' dedi.

''2 ÇEŞİT ZOR PARKUR VAR''

Marmaris'te parkurun 2 çeşit olduğunu dile getiren Aydın Ayhan Güney, ''Zor bir parkur. Marmaris'in doğası gereği farklı bir parkur çıkmaz. 97 kilometrelik uzun parkurumuz var Marmaris yarım adasını dolaşan, bir de 65 kilometrelik kısa parkurumuz var. Görsel güzelliği muhteşem. Sporcuları da bizi de çok heyecanlandırıyor'' diye konuştu.

Katılımın her yıl artacağını ifade eden Güney, ''Bu bisiklet kültürüyle alakalı. 2015'ten bu yana 3 katına çıktığını görüyoruz insan sayısının. Bu artarak devam edecektir. İnsanlar paylaşım istiyor. Biz de Gran Fondo yarışlarında bunu sağlamaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

''ÇOK TECRÜBELİ BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUZ''

Çok tecrübeli ve büyük organizasyonları koordine etmiş bir ekiple çalıştıklarını kaydeden Güney, ''Başladığımız günden itibaren her şey çok profesyonel ve dakik. Sporcular da buna alıştı artık. Kitini nasıl alır, nasıl kaydolur, geldiği zaman ne yapar, nerelerde konaklar, sabah kaçta orada olur, bunları onlar da çok iyi öğrendi. Şimdi numarasını nereye takacak, çantasını nereye bırakacak... Şu anda sorunsuz gidiyor. Zaten o insanlar da yaptıkları aktivitelerde sorun istemiyorlar, sürprizle karşılaşmak istemiyorlar. Biz de onların güvenliği ve hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Şu anda geri dönüşler iyi, zaten 2-3 yıldır bunu yaptığımız için bisiklet camiası ile de aile gibi olduk. Yeni insanlar da görmek bizi heyecanlandırıyor. Mesela bugün expo alanında dolaşırken 4-5 tane ilk kez Gran Fondo'ya katılacak bisikletçi gördük ki bunlar çok önemli şeyler'' dedi.

YUSUF AKGÜL: ''AMATÖR VE PROFESYONEL YARIŞLARA DESTEK VERİYORUZ''

Profesyonel bir ekiple uzun süredir spor aktivitelerinde birlikte hareket ettiklerini dile getiren Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül, ''Bu ekiple güzel işler yaptık ve her geçen gün de katıyoruz. Bisiklet sektörünün haricinde turizm sektörüne herkese yansıyor. Bugün Marmaris'te yapılan yollar, faaliyetlerin artması bisikletin artması ve kullanımı ile alakalı olduğu için bisiklet yolları yapıldı. Yurt dışından gelen insanlar da bunu görüyor ve Türkiye'yi örnek ülke olarak görerek bu şehirlere gelerek yaşıyorlar. Ülkemizin bütün sahil kasabalarında bunun artacağına inanıyoruz. Biz 2011-12 yılından beri bisiklet sektöründe yarışları önemsedik. Kendi sektörümüzde yaptığımız reklamlar, çalışmaların hepsini kendi sektörümüzde harcıyoruz. Biz şu an spor kanalları ve kulüpleri ile hareket ediyoruz. Amatör bisikletçilere destek veriyoruz. Amatör ve profesyonel yarışlara destek veriyoruz. Bu gün geçtikçe de bisiklete olan ilgiyi artırarak kullanılan araç haline getiriyor bu da önemli bir şey'' ifadelerini kullandı.