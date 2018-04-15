Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini yakaladı
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini...

Marmaris Bisiklet Yarışı sona erdi

MUSTAFA AKIN / MARMARİS,()  Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı, 482 sporcunun katılımı ile tamamlandı.  Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris bisiklet yarışı, Türkiye'nin...

Marmaris Bisiklet Yarışı sona erdi

MUSTAFA AKIN / MARMARİS,() 

Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı, 482 sporcunun katılımı ile tamamlandı. 
Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris bisiklet yarışı, Türkiye'nin yanı sıra 10 ülke sporcularının katılımı gerçekleştirildi.
Marmaris merkezindeki Atatürk Caddesi'nde Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın startını verdiği organizasyona 482 sporcu katılım göstererek 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkurda kıyasıya mücadele etti. 97 kilometrelik parkuru erkeklerde 03.02.31'lik derecesi ile Gökhan Uzuntaş, kadınlarda 03.56.15'lik derecesiyle Arzu Sağnak kazandı. 65 kilometrelik parkurda ise erkeklerde 02.04.38'lik derecesi ile Alper Köroğlu, kadınlarda ise 02.31.12'lik derecesi ile Esra Gökçek birincilik kürsüsüne yerleşti.
Marmarislilerin ilgiyle takip ettiği yarışın uzun ve kısa parkurunda genel klasman ilk üçleri şu şekilde oluştu:

Uzun Parkur Erkek Genel Klasman 
1 - Gökhan Uzuntaş - Yeşil Pedal Spor Kulübü - 03.02.31
2 -  İsmail Çavuşoğlu - Fiberli Antalyaspor - 03.13.35
3-  Egemen Mercanlıoğlu - Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü - 03.13.42
 
Uzun Parkur Kadın Genel Klasman
1 -  Arzu Sağnak - Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü - 03.56.15
2- Fatma Sezer - Karaman Extrem Spor Kulübü - 04.07.20
3- Kübra Bektaş - Başkent Üniversitesi - 04.22.48
 
Kısa Parkur Erkek Genel Klasman
1- Alper Köroğlu - Trakya Bisiklet ve Spor Kulübü - 02.04.38
2- Ozan Yavuz - Bireysel - 02.10.04
3 - Sedat Keskin - İzgem Carraro - 02.10.05
 
Kısa Parkur Kadın Genel Klasman
1 - Esra Gökçek - Bireysel - 02.31.12
2 - Azize Bekar - Karaman Extrem Spor Kulübü - 02.31.12
3 - Özge Seçkin - Bireysel - 02.35.34

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Starttan görüntüler
-Finişten görüntüler
-Detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314