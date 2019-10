Marmara Üniversitesi'nde Spor ve Kadın zirvesi yapıldı

Marmara Üniversitesi'nde Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ESKAR) Spor ve Kadın Zirvesi düzenledi.



Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde bulunan İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen zirveye Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Semra Demirer, ilk FIFA kokartlı Türk kadın hakem Lale Orta, Su Altı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, eski milli voleybolcu Dr. Esra Gümüş, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, Avrupa 2'ncisi milli tekvandocu Meryem İyin, milli paralimpik yüzücüler Beytullah Eroğlu ve Uğurcan Özer katıldı.



Zirve başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü adına İstiklal Marşı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşunda bulunuldu.



Sporun birleştirici gücü, kadının spordaki yeri ve önemi, sporun sağlığa ve çocuk gelişimine olan etkisi gibi konuların ele alındığı zirvenin açılış konuşmasını Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen, Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Serap Mungan Ay yaptı.



Zirvede geçtiğimiz günlerde Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalış ile paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, katılanlara bir video mesaj ile selam yolladı.



ŞAHİN ÖZEN: ŞAHİKA VE DERYA İLE GURUR DUYUYORUZ



Su sporlarında son yıllarda önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Su Altı Sporları Federasyon Başkanı Şahin Özen, "Dünya rekoruna imza atmış Şahika Ercümen ve Derya Can gibi Türk sporunu dünyaya duyuran ve ülkesinin bayrağını gururla temsil eden iki değerli kadın markasına sahibiz. Biz onlarla gurur duyuyoruz. O isimlerin yanına yeni başarılı sporcular eklemek en büyük temennimiz. Üst üstte 3 kez dünya şampiyonu olmuş, bir su altı spor erkek milli takımımız var, bu Türkiye'nin spor tarihinde bir ilktir. Türkiye'de bir spor dalında 3 tane üst üstte dünya şampiyonluğu hatırlamıyorum. Basın da bu haberler az da olsa yer aldı. Yüzmede de adımızı paletli sporda duyuruyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları gördük. Her katıldığı branşta madalya alan başka bir federasyon var mıdır bilmiyorum" dedi.



LALE ORTA: FUTBOLU ÇOK SEVDİĞİM İÇİN HAKEMLİĞE BAŞLADIM



Futbolu çok sevdiği için hakemliğe başladığını belirten İlk FIFA kokartlı Türk kadın hakem Lale Orta, "İstanbul yapılan UEFA Süper Kupa finaline UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in özel davetiyle gittim. Ben o maçı da yönetebilirdim, ben geçmişte de bu tip maçları yönettim, yönetecek kaliteye de sahibim. Ben futbolu çok sevdim ve bu yüzden hakemliğe başladım. Almanya bu sene Fransa ise geçtiğimiz yıl kadın hakemlere görev vermeye başladı" şeklinde konuştu.



MERYEM İYİN: BABAM OLMASA SPORU BIRAKACAKTIM



Henüz 14 yaşında tekvandoda Avrupa 2'ncisi olan Meryem İyin, spora başlamasında babasının büyük emeklerini olduğunu söyledi. Genç sporcu, "Avrupa 2'ncisi milli tekvandocu Meryem İyin, spor hayatıma jimnastik ile başladım. 6 yaşında tekvando sporu ile başladım, annem bu duruma erkek sporu neden yapıyorsun diye karşı çıksa da sonrasında bana ikisi de çok emek verdiler. Babam olmasa sporu bırakacaktım ama babam beni çok destekledi, arkamda durdu. Tek başına yapılacak bir şey değil, başarısız olduğum dönemlerde oldu ama sonuçta yılmadım ve Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıktım" diye konuştu.



YASEMİN HORASAN: AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NE 2'DE 2 YAPARAK BAŞLAMAK İSTİYORUZ



Kadın Basketbol Milli Takımı olarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kasım ayında oynayacağı Sırbistan ve Litvanya maçlarını kazanarak başlamak istediklerini söyleyen Kadın Basketbol Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Ülkemizde şöyle bir algı var; 'erkekse futbol, basketbol oynar, kadınsa voleybol oynar' diye. Bu algı önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi. Yetenekliydim, çalışkandım ve doğru pozisyonlarda bulunma konusunda şanslıydım ve bu sayede şu an da bulunduğum konuma geldim. Tabi sadece şans ile olmuyor çok da çalışmak gerekiyor. Ülkemi yurtdışında temsil etmekte benim için büyük bir gururdu. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya giremediğimiz için maalesef olimpiyat elemelerine katılamıyoruz. Şu an kadın basketbolu adına küçük bir sallantı yaşıyoruz ama bu konuyu önleyici çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki Kasım ayında 2021 Avrupa Şampiyonası Eleme maçları var. Sırbistan ve Litvanya ile karşılaşmalarımız olacak. İki maçı da kazanarak elemelere iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ESRA GÜMÜŞ KIRICI: UMARIM FİLENİN SULTANLARI TOKYO'YA KATILIR



Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmasını umduğunu belirten eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, "Biz 2012 yılındaki Londra Olimpiyatları'na takım olarak katılmıştık. Tek dileğimiz bu milli takımımızın da 2020'deki Tokyo Olimpiyatları elemelerini geçerek katılmamız tabi ki. Neden olmasın, gençler ve tecrübeli isimlerin yer aldığı iyi bir kadromuz var" açıklamasında bulundu.



UĞURCAN ÖZER: 2020 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA ÜLKEMİZE HAKETTİĞİ BAŞARILARI GETİRECEĞİM



2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyen milli yüzücü Uğurcan Özer, "2020 Paralimpik Oyunları'nda koşu, yüzme ve bisiklet dallarında yarışacağım. 2020 Paralimpik oyunlarında ülkemize hak ettiği başarıların en iyilerini getireceğime inanıyorum" dedi.



BEYTULLAH EROĞLU: BİR KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARABİLİR



Paralimpik yüzmede Dünya 2'ncisi olan Sümeyye Boyacı hakkında övgü dolu sözlerde bulunan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, "2001 yılında spora başladım. 2005 yılında Türkiye Şampiyonu oldum. Biz bu yolda basınımızın desteği ile Paralimpik dalını tanıtmaya çalışıyoruz ama hala yeterli seviyesi değil. Bu konuda iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Biz bence bunun reklamını kendimiz yapamıyoruz, basına çıkıp kendimizi tanıtamıyoruz. Paralimpik yüzücülerimizde kadınlarımız çok başarılı. Ben 15 yaşında Avrupa şampiyonu oldum ve rekor kırdım ve dedim ki yüzyıl kimse bu rekoru kıramayacaktır dedim. Sümeyye Boyacı Dünya 2'ncisi olarak bu rekoru kırdı. Bir Türk dünyaya bedeldir, bir kadında isteği zaman her şeyi başarabilir" diye konuştu.