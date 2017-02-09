Markovic: Savunmadan memnun değilim

PINAR Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic, FIBA Şampiyonlar Ligi Plya-Off turunda deplasmanda 90-80 kaybettikleri Fraport Skyliners maçının ardından rakibi tebrik ederek, sonuçtan memnun olmadığını söyledi. İkinci periyotta oyunu kontrol etmelerine rağmen diğer periyotta kötü oynadıklarını kaydeden Markovic, "Özellikle boyalı alandan ve rakibimize verdiğim ikinci şanslardan çok sayı yedik. Böyle bir rakibe bu kadar kolay sayı şansı verdiğinizde kazanmanız mümkün değil. Savunmadan memnun değilim. İzmir'deki rövanşa çok iyi konsantre olup, turu geçmek istiyoruz" dedi.