Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

Markovic: Savunmadan memnun değilim

PINAR Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic, FIBA Şampiyonlar Ligi Plya-Off turunda deplasmanda 90-80 kaybettikleri Fraport Skyliners maçının ardından rakibi tebrik ederek, sonuçtan memnun olmadığını söyledi. İkinci periyotta oyunu kontrol etmelerine...

Markovic: Savunmadan memnun değilim
PINAR Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic, FIBA Şampiyonlar Ligi Plya-Off turunda deplasmanda 90-80 kaybettikleri Fraport Skyliners maçının ardından rakibi tebrik ederek, sonuçtan memnun olmadığını söyledi. İkinci periyotta oyunu kontrol etmelerine rağmen diğer periyotta kötü oynadıklarını kaydeden Markovic, "Özellikle boyalı alandan ve rakibimize verdiğim ikinci şanslardan çok sayı yedik. Böyle bir rakibe bu kadar kolay sayı şansı verdiğinizde kazanmanız mümkün değil. Savunmadan memnun değilim. İzmir'deki rövanşa çok iyi konsantre olup, turu geçmek istiyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.