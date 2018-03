Marius Sumudica: "Futbolcularım Avrupa’ya gitmeyi hak ediyor"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Buradan futbolculara mesaj vermek istiyorum; sahada benim için ve takım için mücadele edeceklerini unutmasınlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27’nci haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Kayserispor antrenmanlarına bir günlük iznin ardından devam etti. Çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, "Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta üç önemli sporcumuz takımda yer alamayacak. Kaleci Silviu Lung ve savunma oyuncusu Cristian Sapunaru cezalı, Tiago Lopes ise sakat. Yani savunma hattında üç önemli isim Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında kaleye geçecek olan Vedat Karakuş için bu maç büyük fırsat. Vedat’ın özgüvene ihtiyacı var. Bu konuda takım arkadaşları ve kaleci antrenörümüz sporcuya destek veriyor. Her profesyonel futbolcu bir gün profesyonel olarak ilk maçına çıkacak. Vedat için Fenerbahçe maçı bir şans. Performansı ile ilgili şu an konuşamayız, maçtan sonra konuşuruz. Çünkü, ilk Süper Lig maçına çıkacak. Buradan futbolculara mesaj vermek istiyorum, sahada benim için ve takım için mücadele edeceklerini unutmasınlar" diye konuştu.

"FUTBOLCULARIM AVRUPA’YA GİTMEYİ HAK EDİYOR"

Sumudica açıklamasının devamında, "Ben buraya geldiğimde Avrupa kupalarına gideceğim diye söz vermedim ama önümüzde böyle bir fırsat var, Neden gitmeyelim. Futbolcularım bunu hak ediyorlar. Geçen sene küme düşmeme mücadelesi veren bir takımdan bahsediyoruz. Avrupa’ya gitmeyi çok istiyoruz. Taraftarsız bu takım hiçbir şey. Sezonun ilk haftasında Galatasaray karşısında aldığımız yenilgi sonrası herkes bizi yine küme düşmemeye oynayacak takım olarak görmeye başlamıştı. Ama biz sezonun ilk yarsını 30 puanla kapattık. Buraya 3 puan cepte olarak geliyorlardı, şimdi rakiplerimiz buraya hazırlanarak gelmeye başladılar. Bu benim ve takımım açısından gurur verici bir şey. Devre arasında sezonun ikinci yarısının zor geçeceğini kaydetmiştim öyle de oluyor. Şampiyonluk için oynayanlar, kümede kalmaya oynayanlar var. Takımlar her şeyini vermek zorunda kalıyor. Bu dönemde sadece biz değil rakiplerimizde puan kaybediyor” diye ifade etti.

Takımda gruplaşma olduğu söylentilerinin sorulması üzerine konuşan Sumudica, “Eğer takımda gruplaşma varsa ben gruplaşma oluştuğunu sezersem o isimleri takımdan ayırırım" yanıtını verdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sumudica yönetiminde çalışan gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular antrenmanın ilk kısmında ısınma ve kondisyon çalışması yaptılar. Takım, antrenmanın ikinci kısmında çift kale maç ve taktik idmanı yaptı. Antrenmana Romanya Milli takım kampında olan Silviu Lung ve Cristian Sapunaru, Ukrayna milli takımında bulunan Artem Kravets ile sakatlıkları bulunan Muammer Zülfikar Yıldırım ve Tiago Lopes katılmadı.

