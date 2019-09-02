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Mario Lemina resmen Galatasaray'da
Galatasaray, Southampton'dan Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını...
SPOR 02.09.2019, 20:42
Galatasaray, Southampton'dan Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Sarı kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
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