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Mario Lemina İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Mario Lemina, İstanbul'a geldi. İngiltere'nın başkenti Londra'dan kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Gabonlu Lemina'yı Galatasaraylı yetkililer karşıladı. Sarı-kırmızılıların,...
SPOR 02.09.2019, 11:22
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.
İngiltere'nın başkenti Londra'dan kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Gabonlu Lemina'yı Galatasaraylı yetkililer karşıladı.
Sarı-kırmızılıların, Southampton ile kiralık anlaşmasına vardığı Lemina'nın bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İngiltere'nın başkenti Londra'dan kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Gabonlu Lemina'yı Galatasaraylı yetkililer karşıladı.
Sarı-kırmızılıların, Southampton ile kiralık anlaşmasına vardığı Lemina'nın bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mario Lemina'nın havalimanı görüntüleri
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