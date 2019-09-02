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Mario Lemina: Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi
Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan bir yıllığına kiraladığı Mario Lemina, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Lemina, "Öncelikle Başkanımıza ve transferde...
SPOR 02.09.2019, 20:50
Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan bir yıllığına kiraladığı Mario Lemina, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Lemina, "Öncelikle Başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi" dedi.
Transferi sonrasında taraftara da mesaj veren Gabonlu oyuncu, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular ve buraya gelmemde önemli rol oynadılar. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Lemina, "Öncelikle Başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi" dedi.
Transferi sonrasında taraftara da mesaj veren Gabonlu oyuncu, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular ve buraya gelmemde önemli rol oynadılar. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
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