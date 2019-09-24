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Mardin Büyükşehir Başakspor - Altay: 0-2
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Altay deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'u normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü...
SPOR 24.09.2019, 16:55
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Altay deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'u normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 1'inci Lig takımı Altay ile Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Mardin Büyükşehir Başakspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Altay'a turu getiren golleri 91'inci dakikada Eren Erdoğan ve 97'nci dakikada Leandrinho kaydetti. Siyah-beyazlılar normal süresi 0-0 berabere sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 1'inci Lig takımı Altay ile Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Mardin Büyükşehir Başakspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Altay'a turu getiren golleri 91'inci dakikada Eren Erdoğan ve 97'nci dakikada Leandrinho kaydetti. Siyah-beyazlılar normal süresi 0-0 berabere sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda tur atladı.
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