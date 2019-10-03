Marco Rose: Beraberlik almamız önemliydi

UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Mönchengladbach, İstanbul Başakşehir karşısında 90+1'inci dakikada bulduğu golle deplasmandan 1 puan çıkardı. Alman ekibinin teknik adamı Marco Rose, maç sonu düzenlenen basın toplantısında 1-1'lik beraberliği değerlendirdi.Alman teknik adam Marco Rose, son dakikada gelen gol ve beraberlik hakkında, "Son dakikada beraberliği almamız önemliydi. Hedeflerimizi daha iyi ortaya koymamız lazım. 90 dakika daha iyi oynamalıyız. Diğer maçın da berabere bitmesi bir şey göstermez devamına bakacağız" diye konuştu."HERRMANN İYİ OYNUYOR"Patrick Herrmann'ın oyuna girmesi ve golü hakkında ise Rose, "Aklımda öyle bir şey yoktu. Golü gördüm, iyi oldu ve sevindirici bir sonuç. Takımda yeni yeni yer buluyor. Kendini yeni gösteriyor ve performansı yükseliyor. Bundesliga'da da iyi oynuyor ve takımda iyi bir yer edindi " dedi."İLK 15 DAKİKA İYİ OYNADIK"Rose, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "İlk 15 dakika iyi oynadık. Paslaşmalarımız sonrasında bozuldu. Takım iyi oynamaya çalıştı ama alanları koruyamadı. İkinci yarıda oyuncuların söylemiyle daha da kötüydü. Oyuncular da öz eleştiri yaptığı için bunu iyi değerlendirebiliriz" şeklinde konuştu."TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"Taraftarlar için de Rose, "Taraftarlar zor şartlarda geldi, bu takdire şayan. Stadyumu da zor bulmuşlar. 1 puan almamız için tezahürat ettiler. Onlara daha çok şey sunmak istedik. Her zaman arkamızda oldukları için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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-Marco Rose'un açıklamaları



03.10.2019 - Haber Kodu : 191003265