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Maradona'dan puro özrü

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA,() -  Arjantin ile İzlanda arasındaki maçta puro içerken görüntülenen Maradona, sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk hafta maçında ülkesi Arjantin...

Maradona'dan puro özrü

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA,() - 

Arjantin ile İzlanda arasındaki maçta puro içerken görüntülenen Maradona, sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk hafta maçında ülkesi Arjantin ile İzlanda arasında oynan maçı statta takip eden efsane futbolcu Maradona puro içerken görüntülendi. Rusya'da stadyumlarda, parklarda ve kamu alanlarında sigara içmenin cezasının bulunmasına rağmen elinde puro ile görüntülenen Maradona büyük tepki çekti. Efsane futbolcu tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı. Maradona masajında; "Arjantinliler için önemli ve zor bir maçtı. Maç sırasında gergin bir atmosfer vardı. Dürüstçe söylemek gerekirse stadyumlarda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle tüm taraftarlardan ve organizasyon komitesinden özür diliyorum. Arjantin'in bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden daha fazla destek verelim" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)


 

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