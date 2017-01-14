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Maracana kaderine terk edildi

Rio de Janeiro,() - BİR zamanlar futbol mabedi olarak kabul edilen Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı, liglerin bitimiyle kaderine terk edildi. Hem tribünler hem de saha adete çöplük haline geldi. 1950 yılında hizmete giren ve o zamanlar 200 bin...

Maracana kaderine terk edildi

Rio de Janeiro,() - BİR zamanlar futbol mabedi olarak kabul edilen Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı, liglerin bitimiyle kaderine terk edildi. Hem tribünler hem de saha adete çöplük haline geldi.

1950 yılında hizmete giren ve o zamanlar 200 bin kişinin maç izleyebildiği stat 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatları ile Paralimpic Oyunları için restore edildi. Yenilenme çalışmaları için 300 milyon Euro harcandı. Dünya Kupası ve Olimpiyat'ta final maçlarına sahne olan stat daha sonra Flamengo takımı tarafından kiralandı. Flamengo geçtiğimiz sezon maçlarını bu statta oynadı ve bakımını da üstlendi.

Ligin bitiminden sonra Flamengo anlaşmasını uzatmadı. Böylelikle bir zamanlar "Statların Anası" diye anılan Maracana sahipsiz kaldı. Tribünlerdeki 78 bin 838 koltuktan 7 binden fazlası söküldü. Seyircilerin birçoğunu kırarak yerinden çıkardığı koltuklar stadın bir kenarına yığıldı. Yapılan incelemede yangın söndürme tüplerinin, hortumların, TV cihazlarının ve stada adı verilen Mario Filho'nun bronz büstünün de çalındığı anlaşıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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