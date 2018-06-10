Manisaspor’da Baygeldi dönemi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig’de mücadele edecek Manisaspor’un olağan seçimli kongresinde mevcut başkan Gökay Budak ile Bülent Baygeldi başkanlık için yarıştı. 382 oyun geçerli sayıldığı seçimde 192 oy alan Bülent Baygeldi başkanlığı kazanırken, Gökay Budak ise 190 oy aldı. 816 delegesi olan Manisaspor’da 386 üye oy kullandı. 386 oyun 192’sini alan Bülent Baygeldi siyah beyazlıların yeni başkanı oldu. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu’nda düzenlenen kongreye eski başkanlardan Abdullah Mergen ve Emre Hasgör’ün de katılarak oy kullandığı görüldü. Gelir ve giderlerin okunmasıyla birlikte mevcut yönetim ibra edildi.

Manisaspor kongresine HSYK eski üyesi ve Manisaspor Kongre Üyesi Ali Suat Ertosun'un yaptığı konuşma damga vurdu. Ertosun, Manisaspor'un kurtuluşunu 3 başlık altında değerlendirirken, belediyelerin ve OSB yönetiminin Manisaspor'a sahip çıkması gerektiği savundu. Futbolun ana maddesinin para olduğunu ve iki adayın da proje olarak hiçbir şey sunmadığı değerlendiren Ali Suat Ertosun; "Manisaspor'un bu tablo ile kurtulması imkansız" dedi.

Divan başkanı İsmail Aydın ile konuşması sırasında sık sık tartışma yaşayan Ali Suat Ertosun, "Parti kongrelerine gidecek arkadaşlar var deyip benim sözümü kesiyorsunuz. Giden gider. O zaman bu kongreyi yapmasaydınız. Şu an biz Manisaspor kongresindeyiz" diyerek divan başkanı İsmail Aydın'a tepki gösterdi. Ali Suat Ertosun'un konuşması kongrede büyük alkış topladı.

Yeni başkan Bülent Baygeldi’nin listesi şu şekilde:

Yunus Emre Şahin, Altan Çakıcı, Serkan Özşen, Hasan Ertekin, Murat Emgener, Servet Bedir, Tevfik Aslaner, Halil Arslan, Mithat Akın, Muhsin Seven, Buğra Görgülü, Mustafa Pekçetin, Nadir Uzbasan, Nurullah Aksöz.

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