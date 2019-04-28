Manisaspor - Yılport Samsunspor: 1-2

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Suha Adıyaman (xx), Mehmet Öcal (xx)

MANİSASPOR: Kubilay (xx) - Yusuf (x) (Dk. 76 Berk x), İlkay (xx), Muammer (xx), Kemal (xx), Fatih (xx), Ömer (xx), Enes (x) (Dk. 61 Bayram x), Mehmetcan (xx), Atakan (x) (Dk. 80 Muhammed), Furkan (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan (xx), - Aytaç (xxx), Nuri (xxx), Erhan Kartal (xxx), Canberk (xxx), Savaş (xx), Oğuz (xx) (Dk. 57 Bünyamin xx), Erhan Şentürk (x), Enes (xx), Muhammet (xxx) (Dk. 72 Ramazan x), Bahattin (xx) (Dk. 57 Onur xx)

GOLLER: Dk. 2 Muhammet, Dk. 76 Erhan (Samsunspor), Dk. 78 Muammer (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Savaş, Nuri (Samsunspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya şampiyonluk umuduyla giren Yılport Samsunspor, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen mutlu sona ulaşamadı. Keçiörengücü'nün Uşak'ta galip gelmesiyle zirve şansını kaçıran Samsunspor'un 2. dakikada Muhammet'le öne geçti. Karadeniz ekibinde Erhan 76'da skoru 2-0'a getirdi. Son sozü 78'de Manisasporlu Muammer söyledi. Bu sonuçla Samsunspor 70 puana yükselse de 73 puana sahip Keçiörengücü'nün ikili averajda gerisinde kaldı.

2. dakikada Oğuz'un ortasında kafayı vuran Muhammet perdeyi açtı: 0-1.

76. dakikada fark 2'ye çıktı. Canberk'in ceza sahasına doldurduğu topa bu kez kafayı Erhan vurdu: 0-2.

78. dakikakada Manisaspor umutlandı. Atakan'ın pasında topu iyi kontrol eden Muammer plase bir şutla fileleri havalandırdı: 1-2.

(FOTOĞRAFLI)