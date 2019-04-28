Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...

Manisaspor - Yılport Samsunspor: 1-2

Cemil SEVAL / MANİSA, () STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Suha Adıyaman (xx), Mehmet Öcal (xx) MANİSASPOR: Kubilay (xx) - Yusuf (x) (Dk. 76 Berk x), İlkay (xx), Muammer (xx), Kemal (xx), Fatih (xx), Ömer (xx), Enes (x) (Dk. 61 Bayram...

Manisaspor - Yılport Samsunspor: 1-2

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Suha Adıyaman (xx), Mehmet Öcal (xx)
MANİSASPOR: Kubilay (xx) - Yusuf (x) (Dk. 76 Berk x), İlkay (xx), Muammer (xx), Kemal (xx), Fatih (xx), Ömer (xx), Enes (x) (Dk. 61 Bayram x), Mehmetcan (xx), Atakan (x) (Dk. 80 Muhammed), Furkan (xx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan (xx), - Aytaç (xxx), Nuri (xxx), Erhan Kartal (xxx), Canberk (xxx), Savaş (xx), Oğuz (xx) (Dk. 57 Bünyamin xx), Erhan Şentürk (x), Enes (xx), Muhammet (xxx) (Dk. 72 Ramazan x), Bahattin (xx) (Dk. 57 Onur xx)
GOLLER: Dk. 2 Muhammet, Dk. 76 Erhan (Samsunspor), Dk. 78 Muammer (Manisaspor) 
SARI KARTLAR: Savaş, Nuri (Samsunspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya şampiyonluk umuduyla giren Yılport Samsunspor, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen mutlu sona ulaşamadı. Keçiörengücü'nün Uşak'ta galip gelmesiyle zirve şansını kaçıran Samsunspor'un 2. dakikada Muhammet'le öne geçti. Karadeniz ekibinde Erhan 76'da skoru 2-0'a getirdi. Son sozü 78'de Manisasporlu Muammer söyledi. Bu sonuçla Samsunspor 70 puana yükselse de 73 puana sahip Keçiörengücü'nün ikili averajda gerisinde kaldı. 
2. dakikada Oğuz'un ortasında kafayı vuran Muhammet perdeyi açtı: 0-1. 
76. dakikada fark 2'ye çıktı. Canberk'in ceza sahasına doldurduğu topa bu kez kafayı Erhan vurdu: 0-2.
78. dakikakada Manisaspor umutlandı. Atakan'ın pasında topu iyi kontrol eden Muammer plase bir şutla fileleri havalandırdı: 1-2. 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328