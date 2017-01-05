Manisaspor'un tek derdi yasak

Karafırtınalar, Başkan Mergen'le görüşmesinde yasağın kalkması halinde Bucaspor'dan öğrencisi olan Galatasaraylı Umut Güngdoğan'ın kiralık alınabileceğini bildirdi. Mergen ise alacakları futbolcuların bir bölümünü ikna ettiğini, diğerleriyle görüşme halinde olduğunu belirtti. Bu arada izinli olan Dimov Antalya kampına katılırken, tedavisi süren Metin Yüksel takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sakat olan Berk ise idmana çıkmadı. FOTOĞRAFLI
Karafırtınalar, Başkan Mergen'le görüşmesinde yasağın kalkması halinde Bucaspor'dan öğrencisi olan Galatasaraylı Umut Güngdoğan'ın kiralık alınabileceğini bildirdi. Mergen ise alacakları futbolcuların bir bölümünü ikna ettiğini, diğerleriyle görüşme halinde olduğunu belirtti. Bu arada izinli olan Dimov Antalya kampına katılırken, tedavisi süren Metin Yüksel takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sakat olan Berk ise idmana çıkmadı. FOTOĞRAFLI