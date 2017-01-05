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Manisaspor'un tek derdi yasak

MANİSASPOR yönetimi eski futbolcuların alacağından kaynaklanan transfer yasağını kaldırabilmek için para ararken, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ikinci yarıda işlerinin daha zor olacağını belirterek takviyenin şart olduğunu söyledi....

Manisaspor'un tek derdi yasak
MANİSASPOR yönetimi eski futbolcuların alacağından kaynaklanan transfer yasağını kaldırabilmek için para ararken, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ikinci yarıda işlerinin daha zor olacağını belirterek takviyenin şart olduğunu söyledi. Kış koşullarının getireceği sakatlıkların yanı sıra cezalar yüzünden sorun yaşayabileceklerini belirten Karafırtınalar Başkan Abdullah Mergen'le görüşüp bu konudaki talebini iletti.
Karafırtınalar, Başkan Mergen'le görüşmesinde yasağın kalkması halinde Bucaspor'dan öğrencisi olan Galatasaraylı Umut Güngdoğan'ın kiralık alınabileceğini bildirdi. Mergen ise alacakları futbolcuların bir bölümünü ikna ettiğini, diğerleriyle görüşme halinde olduğunu belirtti. Bu arada izinli olan Dimov Antalya kampına katılırken, tedavisi süren Metin Yüksel takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sakat olan Berk ise idmana çıkmadı.  

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