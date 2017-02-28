Manisaspor'un kritik maçı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son 2 maçından puansız ayrılınca düşme hattıyla bağını koparma fırsatını tepen Manisaspor, alt sıralardaki en yakın rakiplerinden Bandırmaspor'la oynayacağı kritik 90 dakikaya bileniyor.

Ligde 20 puanla, 19 puanlı düşme hattındaki Elazığspor'un yalnız tek basamak üzerinde yer alan Manisaspor, 21 puanlı rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor. Siyah beyazlılar, Bandırmaspor'dan sezonun ilk yarısındaki 4-0'lık yenilginin de rövanşını almayı da hedefliyor.

Manisa'da haftanın ilk antrenmanında izinli olan İsmail, Savaş ve Emre, tedavisi devam eden Gökhan, sol ayak bileğinde ağrı bulunan Hakan Turan, sağ dizinde ağrı bulunan Ümit Yasin yer almadı. Antrenmanın ilk bölümünde sağ dizinde ağrı meydana gelen Erman çalışmayı düz koşuyla tamamladı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Göztepe ve Giresunspor maçlarında iyi futbola rağmen puan alamadıklarını, bu hafta şanssızlıklarını kıracaklarına inandığını söyledi.