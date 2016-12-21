Manisaspor'un kalecisi İsmail'den büyük fedekarlık

TFF 1'inci Lig'de son 6 maçtır mağlup olmayan Manisaspor'un kalecisi İsmail Şahmalı, yeni doğan oğlunun rahatsızlığına rağmen fedakarca görev yapıyor.İsmail'in eylül ayında Adana'da dünyaya gelen oğlu Muhammet Ömer, boynunda tümörle doğdu. Ameliyat edilerek yoğun bakımda tedavi gören minik bebek, doğduğundan bu yana hastaneden çıkamadı. Bebeğin sağlık durumu kötüye gitmesine rağmen maçlarda takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan 34 yaşındaki file bekçisi, son 6 maçta kalesinde yalnız 3 gol gördü.Yaptığı kritik kurtarışlarla Manisaspor'un 6 haftayı 10 puanla geçmesinde büyük pay sahibi olan İsmail, 11 Aralık'taki Altınordu deplasmanında parmağı çıkmasına rağmen 5 gün sonra oynanan Balıkesirspor mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği tecrübeli kaleci, maçlardan sonra bebeği ve eşinin yanında olmak için özel izinle Adana'ya gidip ardından antrenmanlara geliyor. Karafırtınalar, İsmail'in yaşadığı zorluklara rağmen gösterdiği başarının büyük takdiri hak ettiğini söyledi.PROGRAM BELLİ OLDULigde ilk yarının son maçında Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisaspor'un kamp programı belli oldu. Siyah beyazlılar 30 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında Antalya Lara'da kamp yapacak. Takım kamp süresince Miracle Resort Hotel'de konaklayacak. Siyahlı-beyazlı ekibin kampta 2 hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

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