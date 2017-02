Manisaspor'un gözü üst sıralarda

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 5-2'lik Ümraniyespor galibiyetinin ardından Eskişehirspor'u da deplasmanda 5-1 mağlup eden Manisaspor, gözünü üst sıralara dikti.

14 hafta sonra düşme potasında çıkan siyah beyazlı ekip, 6'ncı sırayla puan farkını 9'a indirirken camiada play off sesleri yükselmeye başladı. Her fırsatta, uzun vadeli planlar yapmadan maç maç düşünerek yol alacaklarını dile getiren teknik direktör Sait Karafırtınalar ise şu an tek hedeflerinin cumartesi günü ağırlayacakları Giresunspor galibiyeti olduğunu söyledi. Futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda sık sık uyaran Sait Karafırtınalar, şunları söyledi

"Son 11 maçta 1 yenilgi aldık. 4 haftadır kaybetmeden 8 puan topladık ama bunlar havaya girmemizi gerektirmez. Sıralamadaki yeri ne olursa olsun, her maçı ciddiye alıp, her rakibe saygı duymak zorundayız. Son 4 maçını kazanan Giresunspor çok etkili bir takım. Eğer kazanmak istiyorsak çok koşup, çok mücadele etmek zorundayız."

Siyah beyazlı ekibin dün akşam idmanına izinli olan İsmail Şahmalı ile gribe yakalanan Gökhan katılamadı.

BİLGİÇ'TEN MORAL ZİYARETİ

Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisaspor'un Tarık Almış Tesisleri'ndeki antrenmanını izleyip, futbolcuları son haftalardaki başarılarından ötürü kutladı. Başkan Abdullah Mergen ve teknik direktör Sait Karafırtınalar'la da görüşen Bilgiç, siyah beyazlılara Giresunspor maçı için başarı diledi. Başkanı Mergen, Bilgiç'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Emniyet teşkilatımızın ve Müdürümüzün desteğini her zaman hissediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ligde başarılı bir çizgi yakaladığımız şu dönemde kentteki kurum ve kuruluşların desteği, bizi daha da güçlendirecektir" diye konuştu. FOTOĞRAFLI