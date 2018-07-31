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Manisaspor'un gözü Ufuk Budak'ta

MANİSA, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, transfer yasağını kaldırmak için gün sayarken, eski futbolcusu Ufuk Budak'ı ikna etmek için çabalarını hızlandırdı.  Kulüpten alacaklı olan sol bekin yurt dışında olmasından...

Manisaspor'un gözü Ufuk Budak'ta

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, transfer yasağını kaldırmak için gün sayarken, eski futbolcusu Ufuk Budak'ı ikna etmek için çabalarını hızlandırdı. 
Kulüpten alacaklı olan sol bekin yurt dışında olmasından dolayı Ufuk'la iletişime geçemeyen kurmaylar, futbolcunun Boluspor'a transfer olmasıyla rahatladı. Transfer yasağını kaldırması için Ufuk'la temaslara başlayan siyah-beyazlıların önemli bir yol katettiği bildirildi. Boluspor'u çalıştıran teknik direktör Sait Karafırtınalar ve kırmızı-beyazlı formayı terletecek futbolcu Umut Gündoğan'ın da eski Manisasporlu olması kulübe avantaj sağladı. Karafırtınalar ve Umut Manisaspor'a koydukları transfer yasağını kaldırmıştı. İkilinin de Ufuk Budak'la görüşeceği vurgulandı. 

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