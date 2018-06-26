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Manisaspor'un diriliş yılı

MANİSA, () TFF 2'nci Lig'e düşen, eski futbolcularından Makukula'nın henüz çözülemeyen alacak sorunu nedeniyle bu ay sonunda 3'üncü Lig'e düşürülme, Simpson'un ödenmeyen alacağı yüzünden ise 6 puanını sezon başlamadan kaybetme...

Manisaspor'un diriliş yılı

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'e düşen, eski futbolcularından Makukula'nın henüz çözülemeyen alacak sorunu nedeniyle bu ay sonunda 3'üncü Lig'e düşürülme, Simpson'un ödenmeyen alacağı yüzünden ise 6 puanını sezon başlamadan kaybetme tehlikesi yaşayan Manisaspor, ayağa kalkmaya çalışıyor. Manisa'nın yeni seçilen milletvekilleri ve kentteki belediye başkanlarından destek bekleyen siyah-beyazlı kulüpte yönetim, 2018-19 sezonunu, "Diriliş" sezonu olarak belirledi. Yönetimden 2'nci Başkan Yunus Emre Şahin, "Yeni sezonda şehrimizin bütün dinamiklerini bir araya getirerek, şehrimiz ve taraftarımızla yeniden bütünleşerek Manisaspor'u ayağa kaldırıp yeniden eski günlerimize dönmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
Yönetimin kararıyla, "Diriliş" sloganıyla lige başlayacak Manisaspor'da Yunus Emre Şahin, "Genel kurulumuzun ardından Bülent Baygeldi başkanlığında çok güzel ve samimi bir yönetim kurulu oluşturuldu. Kongre sürecinden bu yana şeffaf, hesap verebilir bir yönetim olacağımızın sözünü verdik. Genel kuruldan bu yana geçen kısa süre zarfında verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalıştık ve bundan sonra da bu doğrultuda devam edeceğiz" ifadeledini kullandı. Geçmişi başarılarla dolu Manisaspor'un şehrin markası olduğunu vurgulayan Şahin, "Manisaspor'u eski günlerine döndürmek için verdiğimiz bu mücadele de Manisalıların takımını ve bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyoruz" dedi. 
MANİSASPOR 53 YAŞINDA
Manisaspor, kuruluşunun 53'üncü yılını taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Kulübün 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği ile birlikte organize ettiği kutlama programı çerçevesinde siyah-beyazlılar yarın saat 21.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanacak. Taraftarlar ve yönetim, meydanda aynı anda yüzlerce meşale yakacak

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