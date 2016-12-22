Manisaspor'un derdi eksikler

Sait Karafırtınalar, "Şu an takımımın bir kadro derinliği yok. Sakatlıklar sebebiyle yerine oynatacak futbolcu konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Liglerde lider takımlar bile transfer yapıyor. Biz düşme kotasında, kritik bir konumdayız. Ama benim için önce takımdaki futbolcuların ücretlerinin ödenmesi geliyor. Para ödenip dengeler sağlandıktan sonra transfer konusunda masaya oturacağız. Benim için önemli olan öncelikle futbolcularım" ifadelerini kullandı.
Sait Karafırtınalar, "Şu an takımımın bir kadro derinliği yok. Sakatlıklar sebebiyle yerine oynatacak futbolcu konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Liglerde lider takımlar bile transfer yapıyor. Biz düşme kotasında, kritik bir konumdayız. Ama benim için önce takımdaki futbolcuların ücretlerinin ödenmesi geliyor. Para ödenip dengeler sağlandıktan sonra transfer konusunda masaya oturacağız. Benim için önemli olan öncelikle futbolcularım" ifadelerini kullandı.