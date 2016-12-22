Manisaspor'un derdi eksikler

TFF 1'inci Lig'da pazar günü Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisaspor'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürmeye başladı. Savaş ve Emre'nin cezalı olduğu siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Berk, Ozan ve Erman'ın forma giyemeyeceği kesinleşti. Sakatlığı süren Sercan'ın son durumu ise maç günü belli olacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "İlk 11'imizden 5'i, yani neredeyse takımın yüzde 50'si yok. Ama sahaya 11 kişi çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Sait Karafırtınalar, "Şu an takımımın bir kadro derinliği yok. Sakatlıklar sebebiyle yerine oynatacak futbolcu konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Liglerde lider takımlar bile transfer yapıyor. Biz düşme kotasında, kritik bir konumdayız. Ama benim için önce takımdaki futbolcuların ücretlerinin ödenmesi geliyor. Para ödenip dengeler sağlandıktan sonra transfer konusunda masaya oturacağız. Benim için önemli olan öncelikle futbolcularım" ifadelerini kullandı.

