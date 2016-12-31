Manisaspor'un Antalya kampı başladı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 12 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Miracle Resort Hotel'de kampa girdi.

Siyah beyazlılarda tedavisi süren Berk'in yanı sıra izinli olan İsmail Şahmalı, Bahattin, Emre, Daniel ve Gökcan antrenmada yer almadı. İlk yarıda beklentileri karşılayamayan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Enaramo da kampa katılmadı. Manisaspor'un Antalya'da çalışmalarına 7 Ocak'a kadar devam edeceği açıklanırken, 5 Ocak'ta da Sivasspor ile hazırlık maçı yapacağı bildirildi.

Öte yandan Balıkesirspor ve Bandırmaspor'un talip olduğu kaptan Nuri Terliksiz transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Manisaspor'da kalacağım" diyen Nuri, "Takımımızda büyük bir mali kriz yaşanıyor. Ancak geçen sezon da biz zor durumda olan takımımızı şampiyon yaptık. Düşme hattındayken burayı terk etmek bana yakışmaz. Başka takıma şu aşamada gidersem ekmek yediğim yere ihanet olurum. Manisaspor'u bu sezon ligde tutmak boynumuzun borcudur" dedi.