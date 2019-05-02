Manisaspor'un acı kaderi

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

FUTBOLDA üst üste ikinci kez küme düşerek 1. Lig'den 3. Lig'e gerileyen Manisaspor, küme düştüğü sezonda yine şampiyonu belirleyecek maça çıkacak. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'den bitime haftalar kala küme düşen Manisaspor, iç sahadaki son maçta Ankaragücü'nü ağırladı. Siyah-beyazlıları 3-0 yenen Ankaragücü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda şampiyonluk turu attı. Bu sezon da bitime 7 hafta kala kurtuluş ümitlerini yitiren Manisaspor, son hafta lider Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Grupta en yakın takipçisi Kastamonuspor 1966'ın 2 puan önünde yer alan Keçiören, kadrosu tamamen altyapı oyuncularından oluşan Manisa'yı yendiği takdirde 1. Lig'e çıkacak. Manisaspor, küme düşme acısı yaşarken üst üste ikinci kez rakiplerinin şampiyonluk sevincini izlemek durumunda kalacak. Manisa sürpriz yaparak rakibini yenmeyi başarırsa Kastamonu'ya şampiyonluk şansı doğacak.