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Manisaspor'u yeniler uçurdu

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde sezonun ilk yarısını 12 puanla ateş hattında tamamladıktan sonra ikinci yarıda 39 puana ulaşarak bitime 1 hafta kala kümede kalışını ilan eden Manisaspor'u devre arasındaki transferleri kurtuluşa taşıdı. Siyah...

Manisaspor'u yeniler uçurdu
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde sezonun ilk yarısını 12 puanla ateş hattında tamamladıktan sonra ikinci yarıda 39 puana ulaşarak bitime 1 hafta kala kümede kalışını ilan eden Manisaspor'u devre arasındaki transferleri kurtuluşa taşıdı.
Siyah beyazlıların ara transfer döneminde kadroya dahil ettiği İsmail Haktan, Gökhan Sazdağı, Umut, Perovic gibi isimler, adeta takımı sırtladı. İlk yarıda forma giydiği Denizlispor'da gol atma başarısı gösteremeyen İsmail Haktan, Manisa'da coştu. İsmail, siyah beyazlı formayla çıktığı 14 maçta 7 gol atarak takımın kümede kalmasına büyük katkı yaptı. Tecrübeli yıldız, 11 gollü Bahattin'den sonra Tarzan'ın en skorer ikinci ismi olmayı başardı.
İsmail Haktan gibi devre arasında takıma katılan Gökhan Sazdağı, siyah beyazlıların hücum gücüne dinamizm getirirken çıktığı 14 lig karşılaşmasında 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Devre arasında yuvaya dönen Perovic, 3 kritik gol atarken Samsunspor ve Balıkesirspor randevularında galibiyeti getirdi.
Perovic, ilk yarıda görev yaptığı Denizlispor'da yalnız 1 gol atabildi. Manisaspor'un devre arasındaki transferlerinden Galatasaray'dan kiralanan Umut Gündoğan 17 maçta görev yaparak orta sahanın yükünü sırtladı. Ufuk 13, Fahri 12 karşılaşmada forma giydi. Perovic gibi devre arasında yuvaya dönen yabancılardan Mikic, 11 müsabakada görev aldı.

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