Manisaspor'u cezalı ve eksikler düşündürüyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Şanlıurfaspor'u evinde 2-0 yenip kümede kalan Manisaspor'u cezalı ve yorgun oyuncularının çokluğu düşündürüyor.Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Takımımda, cezalı ve yorgun olan isimler var. Perovic zaten cezalı. Yorgun olan Bahattin, Gökhan, Umut ve Dimov'a izin verebilirim. Umut ile Gökhan ise düğün hazırlığı içinde. Boluspor maçı bizim için tamamen formaliteden ibaret olacak. Ancak sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.Manisaspor'un sahaya yedek ağırlıklı bir kadroya çıkacağı haberi, Altınordu cephesinde tepkiye yol açtı. Bucaspor'da uzun yıllar Sait Karafırtınalar ile birlikte çalışan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eryüksel, iki İzmir takımının play off'a kalma mücadelesi verdiği bir haftada siyah beyazlıların yedeklerle sahaya çıkmasının etik olmayacağını söyledi.Manisaspor'la her dönemde iyi ilişkiler içinde olduklarını dile getiren Eryüksel, "Onlar bizim durumumuzda olsa, en iyi kadromuzla sahaya çıkar, galibiyet için elimizden geleni yaparız. Manisaspor'un da böyle davranması gerekir. Sonuç önemli değil, yener ya da yenilir ama sahada en iyi 11'in yer alması gerekir. Bunun aksi hoş olmaz ve farklı algılara yol açabilir" ifadesini kullandı.İZMİR'DEN İKİ TAKIM PLAY OFF OYNAYABİLİRLider Evkur Yeni Malatyaspor ile ikinci Sivasspor'un Süper Lig'i, Eskişehirspor ile Giresunspor'un ise play off garantilediği TFF 1'inci Lig'de play off oynayacak diğer iki takım cumartesi günü belli olacak.Haftaya 52 puanla 5'inci sırada giren Göztepe son hafta deplasmanda iddiası bulunmayan Denizlispor ile karşılaşırken, 51 puanlı Boluspor Manisaspor'u, 50 puanlı Altınordu ise Eskişehirspor'u konuk edecek. Göztepe Denizli'den 1 puanla döndüğü takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın play off biletini cebine koyacak. Altınordu'nun normal sezonu ilk 6'da bitirmesi için Eskişehirspor'u yenmesi, Boluspor'un ise evinde Manisaspor'a kaybetmesi ya da berabere kalması gerekiyor. Boluspor'un mağlubiyeti halinde halinde ikili averajı daha iyi olan Altınordu'ya play off için beraberlik de yetiyor.