Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

Manisaspor'u 8 hafta kurtardı

TFF 1'inci Lig'de 14 hafta düşme hattında kalmasına rağmen özellikle sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla kümede kalmayı başaran Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "10. haftada 2 puanı olan bir takımın...

Manisaspor'u 8 hafta kurtardı
TFF 1'inci Lig'de 14 hafta düşme hattında kalmasına rağmen özellikle sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla kümede kalmayı başaran Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "10. haftada 2 puanı olan bir takımın ligde kalması hakikaten bir başarı" dedi.
Özellikle son 8 haftadaki performanslarıyla lige tutunduklarını söyleyen Karafırtınalar,  göreve geldiklerinde takımın durumunun belli olduğunu, yaşadıkları zorluklara rağmen oyuncuların özverisi, teknik ekibin sabrı, yönetimin ve tribüne gelerek takımın yanında olan taraftarların desteğine vurgu yaptı. Ligde kalmayı büyük başarı görmenin çok doğru bir şey olmadığını kaydeden Karafırtınalar, "İlk 26 hafta 6 galibiyetimiz vardı. Son 8 maçın 5'ini kazandık. Asıl başarıyı bu getirdi" diye konuştu.
Bu kategoride 6 yıldır çalıştığını hatırlatan teknik adam, "Ligde istikrarlı takımlar yok. Her yıl kadro ve teknik adam değişikliklerine gidiliyor. Bunun çok değişeceğini sanmıyorum" dedi. Sezon içinde Futbol Federasyonu tarafından 3 puanı silinmesine rağmen lige tutunmayı başaran Manisaspor'da sezon boyunca Mehmet Altıparmak, Koray Palaz ve Sait Karafırtınalar teknik direktörlük yaptı. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246