Manisaspor'u 8 hafta kurtardı

TFF 1'inci Lig'de 14 hafta düşme hattında kalmasına rağmen özellikle sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla kümede kalmayı başaran Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "10. haftada 2 puanı olan bir takımın ligde kalması hakikaten bir başarı" dedi.

Özellikle son 8 haftadaki performanslarıyla lige tutunduklarını söyleyen Karafırtınalar, göreve geldiklerinde takımın durumunun belli olduğunu, yaşadıkları zorluklara rağmen oyuncuların özverisi, teknik ekibin sabrı, yönetimin ve tribüne gelerek takımın yanında olan taraftarların desteğine vurgu yaptı. Ligde kalmayı büyük başarı görmenin çok doğru bir şey olmadığını kaydeden Karafırtınalar, "İlk 26 hafta 6 galibiyetimiz vardı. Son 8 maçın 5'ini kazandık. Asıl başarıyı bu getirdi" diye konuştu.

Bu kategoride 6 yıldır çalıştığını hatırlatan teknik adam, "Ligde istikrarlı takımlar yok. Her yıl kadro ve teknik adam değişikliklerine gidiliyor. Bunun çok değişeceğini sanmıyorum" dedi. Sezon içinde Futbol Federasyonu tarafından 3 puanı silinmesine rağmen lige tutunmayı başaran Manisaspor'da sezon boyunca Mehmet Altıparmak, Koray Palaz ve Sait Karafırtınalar teknik direktörlük yaptı.

