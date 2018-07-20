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Manisaspor transfer yasağını kaldıracak

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor. Yasağın ortadan kalkması için 25 dosyayı kapatması gereken siyah-beyazlılar şu ana kadar borçlu...

Manisaspor transfer yasağını kaldıracak

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor. Yasağın ortadan kalkması için 25 dosyayı kapatması gereken siyah-beyazlılar şu ana kadar borçlu olduğu Nuri Terliksiz, Savaş Yılmaz, Ozan Sol, Hakan Turan, Timur Karagülmez, Sait Karafırtınalar, Uğur Pamuk, Umut Gündoğan, Emrullah Şalk, Emrah Tuncel ve Gökhan Sazdağı ile anlaşma sağladı.
Yönetimin Berk Neziroğluları, Mertan Caner Öztürk, Sercan Türkeri, Gökdeniz Varol, İsmail Şahmalı, Nikola Mikic, Slavko Perovic ve Ferhat Çökmüş ile de görüşme halinde olduğu ve eski futbolcularıyla uzlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Eski futbolcu ve teknik direktörlerin fedakarlıklar yapmasını memnuniyetle karşılayan yönetimin 1 Ağustos'a kadar transfer tahtasını açmayı planladığı ifade edildi.

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