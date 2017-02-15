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Manisaspor teknik direktörü Karafırtınalar'dan taraftara çağrı

TFF 1'inci Lig'de 5'er gollü Ümraniyespor ve Eskişehirspor galibiyetleri ile düşme hattından çıkan Manisaspor'da gözler cumartesi günü oynanacak Manisaspor maçına çevrildi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, taraftarlardan destek istedi....

Manisaspor teknik direktörü Karafırtınalar'dan taraftara çağrı
TFF 1'inci Lig'de 5'er gollü Ümraniyespor ve Eskişehirspor galibiyetleri ile düşme hattından çıkan Manisaspor'da gözler cumartesi günü oynanacak Manisaspor maçına çevrildi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, taraftarlardan destek istedi.
Geçen hafta Eskişehir deplasmanına gelen yaklaşık 400 taraftarın takıma inanılmaz destek verdiğini hatırlatan Karafırtınalar, "İç sahada görmediğimiz coşkuyu Eskişehir'de gördük. Aynı atmosferi, bu hafta da yaşamak istiyoruz. Taraftar güzel şeyler görmek için stada geliyor. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Umarım cumartesi günü tribünler dolar" dedi.
Öte yandan Tarık Almış Tesisleri'ndeki son antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan Savaş Yılmaz, çalışmayı yarıda bıraktı. Tecrübeli futbolcunun durumunun yarın yapılacak kontrol sonrası netlik kazanacağı kaydedildi. İzinden dönen İsmail Şahmalı'nın takımla çalışmalara başladığı siyah beyazlı ekipte grip yüzünden yatağa düşen Gökhan Sazdağı'nın tedavisi sürerken, yine gribe yakalanan Ufuk Budak ise idmana çıkmadı. Son 4 maçını kazanan Giresunspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten Sait Karafırtınalar, "Üçte üç yapmak istiyorsak, canımızı dişimize takmalıyız" diye konuştu.

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