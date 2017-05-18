Manisaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar: "Bizi play off'a kalma yarışı ilgilendirmiyor"

Kafalarda asla soru işareti kalmaması gerektiğini sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "Ligde kalmak için sezon boyunca canla başla mücadele ettik. Son maçta da aynı onurlu mücadelemizi göstereceğiz. Bizi play off'a kalma yarışı ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakacağız ve sezonu galibiyetle bitirebilmek için her şeyimizi sahada vereceğiz" dedi.
Takımı 3 gündür kampa aldığını da sözlerine ekleyen Karafırtınalar şöyle devam etti:
"Oyuncularım 3 gündür tesisteler. Yoğun bir antrenman programı ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Asla rehavete izin vermem. Bu maçı ciddiye almasak futbolcuları rahat bırakırdım. Fakat ilk hafta bizim için neyse son hafta da öyle olacak."