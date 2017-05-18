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Manisaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar: "Bizi play off'a kalma yarışı ilgilendirmiyor"

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü play off yarışını yakından ilgilendiren Boluspor maçına yedek ağırlıklı kadroyla çıkacağını açıklayan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6 hesapları yapan Altınordu'nun gösterdiği...

Manisaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar: "Bizi play off'a kalma yarışı ilgilendirmiyor"
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü play off yarışını yakından ilgilendiren Boluspor maçına yedek ağırlıklı kadroyla çıkacağını açıklayan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6 hesapları yapan Altınordu'nun gösterdiği tepkinin anlamsız olduğunu söyledi. Bolu'da kazanmak için terlerini son damlasına kadar akıtacaklarını belirten Karafırtınalar, "Her şeyden önce maça 11 kişi ile çıkacağız. Sahaya süreceğim oyuncuların futbola açlığını ve ne kadar hırslı mücadele edeceklerini herkes görecek. Biz tehlikeli bir takımız. Ayrıca Bolu'ya götürmeyi düşünmediğim asların bazıları sakat. Bana maçı kazandıramayacak futbolcuları neden oynatayım?" diye konuştu. 
Kafalarda asla soru işareti kalmaması gerektiğini sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "Ligde kalmak için sezon boyunca canla başla mücadele ettik. Son maçta da aynı onurlu mücadelemizi göstereceğiz. Bizi play off'a kalma yarışı ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakacağız ve sezonu galibiyetle bitirebilmek için her şeyimizi sahada vereceğiz" dedi.
Takımı 3 gündür kampa aldığını da sözlerine ekleyen Karafırtınalar şöyle devam etti:
"Oyuncularım 3 gündür tesisteler. Yoğun bir antrenman programı ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Asla rehavete izin vermem. Bu maçı ciddiye almasak futbolcuları rahat bırakırdım. Fakat ilk hafta bizim için neyse son hafta da öyle olacak." 

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